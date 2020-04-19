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В Индии число заразившихся COVID-19 превысило 15 тысяч

​В Индии число заразившихся COVID-19 превысило 15 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло за сутки на 1,3 тысячи и составляет 15 712 человек.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

В общее число входят 12 974 человек, проходящих лечение, 2 230 выздоровевших, 507 погибших и один заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны.

Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии . Около 400 районов страны объявлено "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные с коронавирусом.

Накануне сообщалось о 14 378 заболевших, днем ранее - 13 387.

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