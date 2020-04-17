В Индии число заразившихся COVID-19 превысило 13 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло за сутки больше чем на 1 тысячу человек и составляет 13 387.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

В общее число входит 11 201 человек, проходящий лечение, 1 748 выздоровевших, 437 погибших и один заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны.

Больше половины всех зарегистрированных случаев приходятся на пять штатов – Махараштра в центре страны, где зафиксировано 3 205 случаев заражения, столичная территория Дели с 1 640 зараженным, штат Тамилнад на юге Индии – 1 267 случаев, расположенный на северо-западе страны штат Раджастан – 1 131 случай и граничащий с Махараштрой Мадхъя-Прадеш – 1 120 случаев.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил во вторник, что принял решение продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны. Моди при этом отметил, что режим изоляции уже с 20 апреля могут снять в ряде областей страны, где отмечено меньше всего заболеваний коронавирусом.