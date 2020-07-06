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В Индии число зараженных COVID-19 за сутки выросло на 24,2 тыс.

В Индии число зараженных COVID-19 за сутки выросло на 24,2 тыс. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии&за сутки возросло более чем на 24,2 тысячи и составляет 697 413. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом&свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Другие страны
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6 июля 2020 г. 09:06
В Индии число зараженных COVID-19 за сутки выросло на 24,2 тыс.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 24,2 тысячи и составляет 697 413. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Согласно последним данным, Индия обогнала Россию и вышла на третье вышла в мире по числу выявленных заразившихся. Наибольшее число в мире - в США, там зарегистрировано 2,85 миллиона случаев коронавируса, на втором месте находится Бразилия, где коронавирус выявлен у более 1,57 миллиона человек, в России - более 680 тысяч.

По информации минздрава Индии, лечение в стране проходят 253 287 человек, выздоровели 424 432 человека (15 350 за сутки), умерли 19 693 (425 за сутки).

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