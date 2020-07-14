В Индии число заражений коронавирусом превысило 900 тысяч

В Индии за сутки коронавирус подтвердился у 28 тысяч человек

В Индии за сутки коронавирус подтвердился у 28 тысяч человек, что увеличивает общее число заражений до 906 тысяч. Как передает Report, об этом заявили в минздраве страны.

Отмечается, что за сутки скончались 553, с начала эпидемии — 23 727 человек. Сейчас в больницах находятся 311 тысяч, уже выздоровели 571 тысяча человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.