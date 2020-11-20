В Индии число заболевших COVID-19 превысило девять миллионов человек

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом

Индийские медики по итогам проведенных накануне тестов выявили более 45,8 тысячи случаев коронавируса, тем самым общее число случаев заражения в Индии превысило 9 миллионов человек. Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил минздрав Индии.

Согласно последним данным, более 8,4 миллиона человек в Индии выздоровели после коронавируса. По итогам проведенных за сутки более 1,1 миллиона тестов медики выявили более 44 тысяч человек, победивших болезнь.

Как пояснила ранее группа правительственных экспертов, Индия сможет победить коронавирус к концу февраля следующего года при соблюдении жителями страны всех мер, в частности, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. При таких условиях общее число зараженных коронавирусом в Индии к концу пандемии может составить 10,5 миллиона человек, считают эксперты.