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В Индии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч

В Индии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 22,2 тысячи
Другие страны
7 июля 2020 г. 09:09
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 22,2 тысячи и составляет 719 665. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Согласно последним данным, Индия обогнала Россию и вышла на третье вышла в мире по числу выявленных заразившихся. Наибольшее число в мире - в США, там зарегистрировано 2,93 миллиона случаев коронавируса, на втором месте находится Бразилия, где коронавирус найден у более 1,62 миллиона человек.

По информации минздрава Индии, лечение в стране проходят 259 557 человек, выздоровели 439 947 человека (15 515 за сутки), умерли 20 160 (467 за сутки).

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