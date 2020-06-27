В Индии число выявленных случаев коронавируса превысило 500 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 18,5 тысячи и составляет 508 953. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.По данным ведомства, лечение в стране проходят 197 387 человек, выздоровели 295 880 человек (10 244 за сутки), умерли 15 685 (384 за сутки).Накануне сообщалось о 490 401 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 17,2 тысячи), днем ранее – 473 105 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 16,9 тысячи).Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.
В Индии число выявленных случаев коронавируса превысило 500 тысячВ Индии число выявленных случаев коронавируса превысило 500 тысяч
https://report.az/storage/news/421516a998bf05c0d4b2f91f85c68a64/02ad0a8c-e94a-4686-9642-5e4a048e4dd4_292.jpg
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