В Индии число случаев СOVID-19 увеличилось за сутки на 19,4 тыс.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 19,4 тысячи и составляет 548 318. Как передает Report, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 210 120 человек, выздоровели 321 722 человека (12 010 за сутки), умерли 16 475 (380 за сутки).Накануне сообщалось о 528 859 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,9 тысячи), днем ранее – 508 953 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 18,5 тысячи). Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.