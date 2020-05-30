​В Индии число случаев COVID-19 выросло почти на 8 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 7,9 тысячи и составляет 173 763.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Так, лечение в стране проходят 86 422 человека. Всего выздоровело 82 369 человек. Умерли 4 971 пациентов.

Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 62 228 случаев заражения (2 682 за сутки). На втором месте штат Тамилнад - 20 246 заболевших (874 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где находятся 17 386 инфицированных (1 105 за сутки).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.