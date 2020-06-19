​В Индии число случаев COVID-19 превысило 380 тыс.

Более двух тысяч человек скончались от коронавируса в Индии за сутки, число выявленных случаев заражения в стране выросло на 13,5 тысячи и составляет 380 532.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 163 248 человек, выздоровели 204 710 человек (10 386 за сутки), умерли 12 573 (336 за сутки).

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.