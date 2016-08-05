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    Индийские спасатели нашли 13 тел погибших при обрушения моста - ОБНОВЛЕНО

    Пропавшими считаются 42 человека, поэтому поиски будут продолжены

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Индийские спасатели обнаружили 13 тел погибших в результате обрушения моста, которое произошло в среду на западе Индии, всего пропавшими без вести признаны 42 человека. 

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главный министр штата Махараштра, в котором произошла трагедия, Девендра Фаднавис.

    "Из воды пока извлечены 13 тел, многие из них были унесены более чем на сто километров в Аравийское море. Пропавшими считаются 42 человека, поэтому поиски будут продолжены", - сказал главный министр в интервью индийским телеканалам.


    ***23:31

    Потоки воды частично разрушили мост в индийском штате Махараштра; в результате, по последним данным, без вести пропали 42 человека. 

    Как передает Report, об этом сообщил агентство IANS.

    В результате проливных дождей уровень воды в реке Савитри вырос достаточно, чтобы разрушить мост времен британского правления в Индии. 

    По уточненным данным, в момент происшествия на мосту находились два автобуса и четыре-пять частных автомобилей.

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