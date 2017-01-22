В Индии число погибших при сходе поезда с рельсов достигло 36 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Число жертв схода поезда с рельсов на востоке Индии возросло до 36 человек.

Как передает Report, об этом сообщает издание Hindustan Times.

Ранее сообщалось о 32 погибших и 50 раненых.

"Спасательная операция почти завершена. Наша первостепенная задача — позаботиться о раненых пассажирах и обеспечить их необходимым лечением в больницах. Мы также продолжаем поиски во всех вагонах, чтобы удостовериться, что в них не осталось людей", — заявил представитель железнодорожной службы.

***09:14

Число погибших в результате схода с рельсов поезда в Индии возросло до 32 человек, около 50 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 23 погибших.

Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли семь вагонов скорого поезда и локомотив. Всего в составе было 22 вагона. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Пострадавших доставили в две ближайшие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.

Причина инцидента пока неизвестна.