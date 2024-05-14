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В Индии число погибших при падении рекламного щита возросло до 14

В Индии число погибших при падении рекламного щита возросло до 14 Число погибших после падения металлического рекламного щита во время пыльной бури в Мумбаи (штат Махараштра) возросло до 14, ранены 74 человека.
Другие страны
14 мая 2024 г. 08:41
В Индии число погибших при падении рекламного щита возросло до 14

Число погибших после падения металлического рекламного щита во время пыльной бури в Мумбаи (штат Махараштра) возросло до 14, ранены 74 человека.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам помощник коменданта национальной службы реагирования на стихийные бедствия Нихил Мудхолкар.

"Всего удалось спасти 88 человек, из них врачи констатировали смерть 14 и выписали 31", - сказал он.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Местные власти заявили, что 30-метровый билборд был установлен без лицензии и с превышением допустимых размеров. На месте ЧП продолжается спасательная операция.

Огромный рекламный щит был размещен в оживленном районе мегаполиса напротив автозаправочной станции. Когда внезапно началась буря, конструкцию расшатало, после чего она рухнула на заправку, где находились люди и машины.

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Версия на английском языке At least 14 killed after billboard collapses in Mumbai during thunderstorm

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