В Индии число погибших из-за наводнений возросло до 60 человек

Число погибших в результате мощных ливней, обрушившихся на север Индии, возросло до 60 человек.

Как передает Report, об этом пишет газета The Times of India.

"60 человек погибли, более 100 получили ранения в результате ливня в Киштваре", — сообщил главный министр штата Джамму и Кашмир Омар Абдулла.

Абдулла отметил, что на данный момент спасено более 160 человек, 38 из которых находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, премьер Индии Нарендра Моди поговорил с ним по телефону, и заверил, что будет оказана помощь для ликвидации последствий стихийного бедствия.