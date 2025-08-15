О нас

В Индии число погибших из-за наводнений возросло до 60 человек

В Индии число погибших из-за наводнений возросло до 60 человек Число погибших в результате мощных ливней, обрушившихся на север Индии, возросло до 60 человек.
Другие страны
15 августа 2025 г. 12:19
В Индии число погибших из-за наводнений возросло до 60 человек

Число погибших в результате мощных ливней, обрушившихся на север Индии, возросло до 60 человек.

Как передает Report, об этом пишет газета The Times of India.

"60 человек погибли, более 100 получили ранения в результате ливня в Киштваре", — сообщил главный министр штата Джамму и Кашмир Омар Абдулла.

Абдулла отметил, что на данный момент спасено более 160 человек, 38 из которых находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, премьер Индии Нарендра Моди поговорил с ним по телефону, и заверил, что будет оказана помощь для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Floods and landslides in Indian Kashmir kill 60, over 100 missing
Версия на азербайджанском языке Hindistanda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 60 nəfərə çatıb

Другие новости из категории

Токаев назначил нового главкома ВМС и вице-министра обороны Казахстана
Токаев назначил нового главкома ВМС и вице-министра обороны Казахстана
15 августа 2025 г. 08:54
Сергей Лавров: У России есть аргументы и четкая позиция
Сергей Лавров: У России есть аргументы и четкая позиция
15 августа 2025 г. 08:40
Китай в январе - июле увеличил добычу нефти на 1,3%, газа - на 6%
Китай в январе - июле увеличил добычу нефти на 1,3%, газа - на 6%
15 августа 2025 г. 08:35
Премьер-министр Исиба: Япония больше никогда не ошибется с выбором пути
Премьер-министр Исиба: Япония больше никогда не ошибется с выбором пути
15 августа 2025 г. 07:53
Около 1,6 млн мигрантов покинули территорию США с начала второго срока Трампа
Около 1,6 млн мигрантов покинули территорию США с начала второго срока Трампа
15 августа 2025 г. 07:19
Власти Китая выявили ряд онлайн-ресурсов с незаконным контентом об армии
Власти Китая выявили ряд онлайн-ресурсов с незаконным контентом об армии
15 августа 2025 г. 06:58
Дайверы из ФРГ нашли в Северном море английские пушки наполеоновских войн
Дайверы из ФРГ нашли в Северном море английские пушки наполеоновских войн
15 августа 2025 г. 06:23
СМИ: Лавров и Дарчиев прибыли в Анкоридж для участия в саммите РФ и США
СМИ: Лавров и Дарчиев прибыли в Анкоридж для участия в саммите РФ и США
15 августа 2025 г. 05:18
В Дубае задержали и экстрадировали в Китай организатора мошеннических онлайн-казино
В Дубае задержали и экстрадировали в Китай организатора мошеннических онлайн-казино
15 августа 2025 г. 04:53
ВВС Израиля нанесли удары по пяти районам на юге Ливана
ВВС Израиля нанесли удары по пяти районам на юге Ливана
15 августа 2025 г. 04:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi