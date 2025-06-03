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В Индии число погибших из-за наводнений возросло до 36 человек

В Индии число погибших из-за наводнений возросло до 36 человек Число погибших от наводнений и оползней, вызванных начавшимися муссонными дождями в северо-восточных штатах Индии, достигло 36 человек.
Другие страны
3 июня 2025 г. 12:33
В Индии число погибших из-за наводнений возросло до 36 человек

Число погибших от наводнений и оползней, вызванных начавшимися муссонными дождями в северо-восточных штатах Индии, достигло 36 человек.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Hindu.

Кроме того, свыше 550 тыс. жителей пострадали.

Наибольшее число погибших из-за непрекращающихся с 29 мая ливней и разлива рек зарегистрировано в штате Ассам, где жертвами стихийного бедствия стали 11 человек, включая 3 военнослужащих. Информация о погибших и пропавших без вести также поступила из штатов Аруначал-Прадеш, Мегхалая, Мизорам, Сикким и Трипура.

В регионах повреждены свыше 10 тыс. домов, закрыты школы, нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение, осложнилось снабжение населения продуктами питания и предметами первой необходимости.

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