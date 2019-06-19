В Индии число погибших из-за аномальной жары возросло до 92

Число жертв аномальной жары в штате Бихар на северо-востоке Индии возросло до 92 человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель местных властей.

"В связи с аномальной жарой, усилившейся с субботы, пока поступили сообщения о 92 погибших. Из этих смертей 41 приходится на округ Аурангабад, 35 – в округе Гайя, 14 в округе Навада и две в Джамуи", - заявил представитель ведомства по борьбе со стихийными бедствиями Бихара.

В Бихаре в течение последних нескольких недель сохраняется нетипичная для этого сезона жара - столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. В Нью-Дели, тем временем, 10 июня температура превысила отметку в 50 градусов, достигнув самого высокого показатели в истории индийской столицы.