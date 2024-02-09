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В Индии четыре человека погибли в столкновениях из-за сноса медресе и мечети

В Индии четыре человека погибли в столкновениях из-за сноса медресе и мечети Четыре человека погибли, более 250 получили ранения в городе Халдвани штата Уттаракханд на севере Индии в результате столкновений местных жителей с полицией из-за сноса медресе и мечети.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 10:24
В Индии четыре человека погибли в столкновениях из-за сноса медресе и мечети

Четыре человека погибли, более 250 получили ранения в городе Халдвани штата Уттаракханд на севере Индии в результате столкновений местных жителей с полицией из-за сноса медресе и мечети.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция.

"В результате насилия, произошедшего в Бандхулпуре (район города), погибли четыре человека, более 100 полицейских получили ранения", - сообщил представитель полиции. Пострадали также более 150 участников столкновений, включая представителей местной администрации и журналистов.

Противостояние вспыхнуло в четверг вечером, когда группа правительственных чиновников в сопровождении полицейских начала снос медресе и расположенной рядом мечети, постройка которых была признана администрацией и судом незаконной. Этот шаг встретил ожесточенное сопротивление со стороны жителей района. Они начали забрасывать полицейских камнями. Сообщается об использовании огнестрельного оружия и поджоге транспортных средств у полицейского участка.

Прибывшее на место подкрепление использовало слезоточивый газ. Правоохранительные органы получили разрешение стрелять в случае необходимости.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda baş verən toqquşmalarda ölən və yaralananlar var
Версия на английском языке Four dead in clashes in India over mosque demolition

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