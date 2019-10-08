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В Индии четверо человек погибли во время селфи

В Индии четверо человек погибли во время селфи
​Молодожены Прабху и Ниведита делали селфи со своими родственниками у дамбы в индийском штате Тамилнад, в результате четверо из них погибли

Молодожены Прабху и Ниведита делали селфи со своими родственниками у дамбы в индийском штате Тамилнад, в результате четверо из них погибли, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Прахбу, Ниведита, а также их родственники Канита, Снеха, Уварани и Сантош делали вместе селфи у дамбы. В результате пятеро из них упали в воду, за исключением Прахбу. Он прыгнул в воду и спас Уварани, а остальные погибли.

Позже их тела нашли и отправили на вскрытие. Расследование инцидента продолжается.

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