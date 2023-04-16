О нас

В Индии бывшего политика и его брата застрелили в прямом эфире

В Индии бывшего политика и его брата застрелили в прямом эфире Бывший индийский политик Атик Ахмед, осужденный за похищение человека, был застрелен в прямом эфире на телевидении вместе со своим братом.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 18:27
В Индии бывшего политика и его брата застрелили в прямом эфире

Бывший индийский политик Атик Ахмед, осужденный за похищение человека, был застрелен в прямом эфире на телевидении вместе со своим братом.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ВВС.

Ахмед, который находился под полицейским конвоем, разговаривал с репортерами, в городе Праяградж, также известном как Аллахабад, когда к его голове приставили пистолет.

После выстрелов трое мужчин, выдававших себя за журналистов, быстро сдались и были взяты под стражу. Ахмед и его брат скончались на месте инцидента, еще несколько человек получили ранения.

Согласно информации, Атик Ахмед, бывший член парламента, и его брат находились под стражей в полиции и были доставлены в Праяградж в штате Уттар-Прадеш, где Ахмеду предъявлены обвинения в убийстве и нападении. Они оба были арестованы в апреле в связи с февральским убийством Умеша Пала, ключевого свидетеля по делу об убийстве в 2005 году Раджу Пала, законодателя, принадлежащего к региональной партии Бахуджан Самадж.

Ахмед был заключен в тюрьму в 2019 году после того, как его признали виновным в похищении человека.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistanda keçmiş siyasətçi və qardaşı canlı yayımda güllələnib

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
14 апреля 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi