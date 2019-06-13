В Индии более 50 детей умерли в результате отравления фруктами

По меньшей мере 53 ребенка скончались в северных районах Индии за последние 10 дней после употребления в пищу фруктов личи, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Местные медицинские службы сообщают, что все случаи гибели детей были зарегистрированы в округе Музаффарпур штата Бихар, где располагается множество садов с данными деревьями. У всех заразившихся наблюдались симптомы синдрома острого энцефалита, а также резкое падение уровня глюкозы в крови, которое могло стать следствием попадания в организм детей содержащихся в плодах личи токсинов.

В настоящее время в реанимации со схожими симптомами находится еще 40 несовершеннолетних, врачи борются за их жизнь.