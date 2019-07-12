В Индии более 400 тысяч человек оказались в зоне затопления

Свыше 400 тысяч человек пострадали в северо-восточном индийском штате Ассам из-за наводнений, вызванных продолжающимися с конца прошедшей недели грозовыми ливнями, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В общей сложности в зону затопления попали 749 деревень и 17 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. За прошедшие дни стихийное бедствие затронуло уже 17 из 27 округов этого индийского региона. Из-за непрекращающихся дождей уровень воды в реках приблизился к рекордным отметкам.

Синоптики тем временем предупреждают, что обильные осадки будут продолжаться в Ассаме еще как минимум два дня.