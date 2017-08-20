В Индии число жертв наводнений превысило 400 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате наводнения в восточном индийском штате Бихар за минувшие сутки увеличилось со 153 до 202 человек, в зоне затопления оказались более 12 млн человек.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило в воскресенье Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, муссонные ливни в штатах Бихар, Ассам, Западная Бенгалия и Уттар-Прадеш за неделю привели к гибели 412 человек.

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В Индии более 360 человек стали жертвами наводнений в штатах Ассам, Бихар и Западная Бенгалия.

Как передает Report, об этом сoобщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, водоемы и реки в этом регионе переполнились из-за мощных муссонных ливней, не прекращавшихся здесь всю последнюю неделю.

В самом бедственном положении находится Бихар, где стихия унесла жизни 153 человек. Для оказания помощи в спасательных операциях в Бихаре развернуты 28 подразделений национальных сил реагирования на чрезвычайные ситуации, а также 1 тыс. 765 полевых кухонь, которые обслуживают около 350 тыс. человек.

Вторая по сложности ситуация зафиксирована в штате Ассам, где погибли 144 человека.

В наводнениях в Западной Бенгалии погибли 52 человека. От стихии пострадала и восточная часть штата Уттар-Прадеш, где погибли 14 человек.