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В Индии более 2 тысяч человек вакцинировали физраствором

В Индии более 2 тысяч человек вакцинировали физраствором Индийские власти раскрыли масштабную мошенническую схему: преступники в белых халатах наживались на желающих привиться от коронавируса.
Другие страны
6 июля 2021 г. 19:10
В Индии более 2 тысяч человек вакцинировали физраствором

Индийские власти раскрыли масштабную мошенническую схему: преступники в белых халатах наживались на желающих привиться от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на российские источники, об этом сообщает телеканал СNN. Вместо вакцины людям делали инъекцию соленой воды.

Высокопоставленный сотрудник полицейского управления Мумбаи заявил, что в финансовом центре мегаполиса и прилегающих к нему районах злоумышленники провели 12 платных кампаний по вакцинации, в ходе которых людям вводили физраствор. Уколы сделали порядка 2,5 тыс. человек, за бесполезную процедуру они заплатили в общей сложности 28 тысяч долларов США.

Аферу организовали медицинские работники. По словам представителя полиции, они, используя служебное положение, производили в стенах больниц поддельные сертификаты, флаконы и шприцы.

В настоящее время фигурантами уголовного дела числятся 14 человек. Однако в ближайшее время число обвиняемых может вырасти, ведь расследование продолжается. Полицейские занялись этим случаем после того, как к ним обратились несколько жертв мошенников, которые заподозорили, что выданные сертификаты о вакцинации ненастоящие.

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