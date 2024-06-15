В Индии более 10 человек погибли при падении автобуса в ущелье

Пассажирский автобус упал в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии.

Пассажирский автобус упал в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии, погибли по меньшей мере 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"По меньшей мере 12 человек погибли и еще 14 получили ранения после того, как пассажирский автобус с более чем 26 людьми на борту упал в субботу в глубокое ущелье на шоссе Ришикеш - Бадринатх в Рудрапраяге штата Уттаракханд", - заявил комендант Государственных сил реагирования на стихийные бедствия Маниканта Мишра.

По его словам, число погибших, вероятно, возрастет, поскольку некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.