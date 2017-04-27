В Кашмире погибли три человека при нападении боевиков на армейский лагерь - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В результате нападения боевиков на армейский лагерь в индийском штате Джамму и Кашмир погибли трое военных.
Как передает Report, об этом сoобщает NDTV.
Отмечается, что двое нападавших боевиков были ликвидированы. Боевые действия продолжаются.
***08:45
Боевики напали на армейский лагерь в индийском штате Джамму и Кашмир, двое боевиков были ликвидированы.
Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.
По данным, инцидент произошел в округе Купвара близ населенного пункта Панзгам.
Боестолкновение продолжается, идет интенсивная перестрелка.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook