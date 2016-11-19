В Индии боевики напали на армейский конвой, три солдата погибли

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере трое военнослужащих индийской армии погибли в результате нападения боевиков на армейский конвой.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции штата Ассам.
Инцидент произошел в городе Дигбои в округе Тинсукия.
"Они (боевики) заложили самодельное взрывное устройство на дороге. Когда оно взорвалось, конвой остановился, боевики открыли беспорядочный огонь", - заявил представитель армии, подполковник Сунит Ньютон.
По предварительным данным, за нападением стоят боевики группировки Объединенный фронт освобождения Ассама (ОФОА).
В северо-восточном индийском штате Ассам действует целый ряд сепаратистских группировок.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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