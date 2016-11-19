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    В Индии боевики напали на армейский конвой, три солдата погибли

    По предварительным данным, за нападением стоят боевики группировки Объединенный фронт освобождения Ассама

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере трое военнослужащих индийской армии погибли в результате нападения боевиков на армейский конвой.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции штата Ассам.

    Инцидент произошел в городе Дигбои в округе Тинсукия.

    "Они (боевики) заложили самодельное взрывное устройство на дороге. Когда оно взорвалось, конвой остановился, боевики открыли беспорядочный огонь", - заявил представитель армии, подполковник Сунит Ньютон.

    По предварительным данным, за нападением стоят боевики группировки Объединенный фронт освобождения Ассама (ОФОА).

    В северо-восточном индийском штате Ассам действует целый ряд сепаратистских группировок.

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