В Индии боевики напали на армейский конвой, три солдата погибли

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере трое военнослужащих индийской армии погибли в результате нападения боевиков на армейский конвой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции штата Ассам.

Инцидент произошел в городе Дигбои в округе Тинсукия.

"Они (боевики) заложили самодельное взрывное устройство на дороге. Когда оно взорвалось, конвой остановился, боевики открыли беспорядочный огонь", - заявил представитель армии, подполковник Сунит Ньютон.

По предварительным данным, за нападением стоят боевики группировки Объединенный фронт освобождения Ассама (ОФОА).

В северо-восточном индийском штате Ассам действует целый ряд сепаратистских группировок.