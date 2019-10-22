В Индии бастуют около 300 тысяч банковских служащих

Около 300 тыс. работников государственных банков участвуют в забастовке в Индии против планов правительства по реорганизации банковской системы, передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, поводом для недовольства стали планы правительства по слиянию 10 государственных банков в четыре, что породило страхи о массовых сокращениях среди банковских работников.

В августе 2019 года министр финансов Индии Нирмала Ситараман объявила о планах властей провести подобную реформу.

Представитель местного профсоюза банковских служащих заявил, что правительство страны может называть это слияния, однако, на самом деле, данная реформа закончится закрытием шести банков.

Так, по всей Индии банковские работники, принявшие участие в забастовке, не вышли на работу и присоединились к маршам протеста. Из-за акции банки приостановили предоставление ряда услуг, таких как выдача наличных и чековые операции, с перебоями работают банкоматы.

На государственные банки приходится две трети активов всего банковского сектора Индии и большинство проблемных кредитов.