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    В Индии бастуют около 200 млн человек

    Участники протеста обвиняют правительство в отказе защищать интересы рабочих

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Порядка 200 млн человек в Индии принимают участие в общенациональной двухдневной забастовке, которая началась во вторник по призыву ряда общенациональных профсоюзов и левых движений.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на лидеров профсоюзов-организаторов акции.

    Участники протеста выдвинули лозунги с требованием повышения минимальной оплаты труда и пенсии в различных отраслях промышленности, улучшения социальных условий, рабочих мест для безработной молодежи и ряд других.

    Забастовщики обвиняют центральное правительство в отказе защищать интересы рабочих. К акции присоединились и некоторые крестьянские и фермерские объединения.

    В ряде регионов страны участники протестов перекрывают железные и автомобильные дороги. В штатах Западная Бенгалия и Керала отмечены столкновения с полицией.

    В некоторых районах закрываются школы и другие учебные заведения. В городах закрыты многие магазины, лавки и офисы.

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