В Индии бастуют около 200 млн человек

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Порядка 200 млн человек в Индии принимают участие в общенациональной двухдневной забастовке, которая началась во вторник по призыву ряда общенациональных профсоюзов и левых движений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на лидеров профсоюзов-организаторов акции.

Участники протеста выдвинули лозунги с требованием повышения минимальной оплаты труда и пенсии в различных отраслях промышленности, улучшения социальных условий, рабочих мест для безработной молодежи и ряд других.

Забастовщики обвиняют центральное правительство в отказе защищать интересы рабочих. К акции присоединились и некоторые крестьянские и фермерские объединения.

В ряде регионов страны участники протестов перекрывают железные и автомобильные дороги. В штатах Западная Бенгалия и Керала отмечены столкновения с полицией.

В некоторых районах закрываются школы и другие учебные заведения. В городах закрыты многие магазины, лавки и офисы.