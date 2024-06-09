В Индии автобус упал в ущелье из-за обстрела боевиками, есть погибшие

По меньшей мере 10 человек погибли на севере Индии, когда неизвестные боевики обстреляли автобус с паломниками, после чего машина упала в ущелье.

По меньшей мере 10 человек погибли на севере Индии, когда неизвестные боевики обстреляли автобус с паломниками, после чего машина упала в ущелье.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NDTV, инцидент произошел на союзной территории Джамму и Кашмир.

В автобусе были паломники, которые направлялись в местный храм и попали под обстрел террористов. Пытаясь выехать из-под огня, водитель автобуса не справился с управлением, и машина вылетела с дороги.

К месту происшествия направлены бойцы военизированной полиции и сухопутных сил. Ведутся поиски террористов.