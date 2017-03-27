В Индии автобус упал в реку, погибли десять человек

© Courtesy İmage

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек погибли, 25 пострадали в результате ДТП с автобусом в индийском штате Манипур. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в местной полиции.

Инцидент произошел в округе Сенапати на шоссе Импхал-Димапур. Автобус вылетел с дороги в русло протекающей вдоль нее реки в 65 км от Импхала.

Причина ДТП пока не установлена. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы.

Как заявляют в полиции, число жертв может вырасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.