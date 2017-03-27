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    В Индии автобус упал в реку, погибли десять человек

    Около 25 раненых госпитализированы в ближайшие больницы© Courtesy İmage

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек погибли, 25 пострадали в результате ДТП с автобусом в индийском штате Манипур. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в местной полиции. 

    Инцидент произошел в округе Сенапати на шоссе Импхал-Димапур. Автобус вылетел с дороги в русло протекающей вдоль нее реки в 65 км от Импхала.

    Причина ДТП пока не установлена. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы. 

    Как заявляют в полиции, число жертв может вырасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

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