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    В Индии автобус упал в реку, погибли 15 человек

    Предполагается, что водитель заснул за рулем

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В центральной Индии 15 человек погибли, 25 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса с моста при переезде через реку в штате Мадхья-Прадеш. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в полиции штата. 

    Автобус, принадлежащий частному перевозчику, совершал утренний рейс по маршруту Индор-Парасия в округе Хошангабад. Как предполагают в правоохранительных органах, водитель заснул за рулем. 

    На место трагедии переброшено подразделение спасателей, идут поисковые работы. 

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