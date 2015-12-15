В Индии автобус упал в реку, погибли 15 человек

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В центральной Индии 15 человек погибли, 25 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса с моста при переезде через реку в штате Мадхья-Прадеш. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в полиции штата.

Автобус, принадлежащий частному перевозчику, совершал утренний рейс по маршруту Индор-Парасия в округе Хошангабад. Как предполагают в правоохранительных органах, водитель заснул за рулем.

На место трагедии переброшено подразделение спасателей, идут поисковые работы.