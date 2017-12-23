В Индии автобус упал в реку, 30 человек погибли

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Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 30 человек погибли, еще 15 серьезно пострадали в результате падения автобуса в реку на севере Индии, cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Автобус следовал из города Савай-Мадхопур в Раджастхане в населенный пункт Лалсот. По предварительным данным, водитель автобуса потерял контроль над управлением из-за очень высокой скорости. Автобус упал с моста в реку.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. На месте аварии проводятся спасательные операции.

Свои соболезнования семьям погибших принес премьер-министр страны Нарендра Моди.