В Индии арестованы девять человек после массовой гибели людей при обрушении моста

Индийская полиция арестовала девять человек, в том числе продавцов билетов и подрядчиков, в рамках расследования обрушения пешеходного моста.
На кадрах видеонаблюдения, сделанных непосредственно перед обрушением, видно, как группа молодых людей фотографирует, как другие парни пытаются раскачать подвесной мост в Морби из стороны в сторону, после этого он падает в реку. Тросы не выдержали нагрузки.
Мост колониальной эпохи через реку Мачху был переполнен туристами, наслаждающимися праздничными гуляниями. Люди после падения оказались в реке на глубине около 10 метров.
Один из пострадавших Ашвин Мехра, который проходил курс лечения после травм ноги и спины, рассказал журналистам, что он и еще шесть человек добрались до берега, держась за металлические перила моста и сетку.
«Было около 15-20 мальчиков в возрасте от 20 до 25 лет, которые раскачивали мост, — сообщил он. — Мы три раза слышали какие-то звуки, а на шестой раз трос моста внезапно оборвался».
Высокопоставленный сотрудник полиции сообщил, что девять человек, в том числе управленческий персонал, билетные кассы и трое охранников, были арестованы за то, что они не смогли контролировать скопление людей.
По словам Ашока Кумара Ядава, среди арестованных были два человека, получившие контракт на ремонт объекта, построенного в 1877 году. Он добавил, что, вероятно, будут еще аресты.
Местные чиновники заявили, что, компания, производящая часы и электрические приборы, которая отвечала за мост, не проинформировала власти о том, что мост будет вновь открыт на прошлой неделе после ремонта, добавив, что сертификат о пригодности для общественного пользования не выдавался.