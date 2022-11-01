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В Индии арестованы девять человек после массовой гибели людей при обрушении моста

В Индии арестованы девять человек после массовой гибели людей при обрушении моста Индийская полиция арестовала девять человек, в том числе продавцов билетов и подрядчиков, в рамках расследования обрушения пешеходного моста.
Другие страны
1 ноября 2022 г. 08:37
В Индии арестованы девять человек после массовой гибели людей при обрушении моста

Индийская полиция арестовала девять человек, в том числе продавцов билетов и подрядчиков, в рамках расследования обрушения пешеходного моста.

Как передает Report, в результате происшествия погибли по меньшей мере 134 человека, многие из них были детьми.

На кадрах видеонаблюдения, сделанных непосредственно перед обрушением, видно, как группа молодых людей фотографирует, как другие парни пытаются раскачать подвесной мост в Морби из стороны в сторону, после этого он падает в реку. Тросы не выдержали нагрузки.

Мост колониальной эпохи через реку Мачху был переполнен туристами, наслаждающимися праздничными гуляниями. Люди после падения оказались в реке на глубине около 10 метров.

Один из пострадавших Ашвин Мехра, который проходил курс лечения после травм ноги и спины, рассказал журналистам, что он и еще шесть человек добрались до берега, держась за металлические перила моста и сетку.

«Было около 15-20 мальчиков в возрасте от 20 до 25 лет, которые раскачивали мост, — сообщил он. — Мы три раза слышали какие-то звуки, а на шестой раз трос моста внезапно оборвался».

Высокопоставленный сотрудник полиции сообщил, что девять человек, в том числе управленческий персонал, билетные кассы и трое охранников, были арестованы за то, что они не смогли контролировать скопление людей.

По словам Ашока Кумара Ядава, среди арестованных были два человека, получившие контракт на ремонт объекта, построенного в 1877 году. Он добавил, что, вероятно, будут еще аресты.

Местные чиновники заявили, что, компания, производящая часы и электрические приборы, которая отвечала за мост, не проинформировала власти о том, что мост будет вновь открыт на прошлой неделе после ремонта, добавив, что сертификат о пригодности для общественного пользования не выдавался.

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