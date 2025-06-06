В Индии арестованы четверо после гибели 11 человек в давке на стадионе

Полиция Бангалора (Индия) арестовала четырех человек в связи с гибелью 11 человек в результате давки у стадиона во время чествования команды Royal Challengers, одержавшей победу в Индийской премьер-лиге по крикету.

Полиция Бангалора (Индия) арестовала четырех человек в связи с гибелью 11 человек в результате давки у стадиона во время чествования команды Royal Challengers, одержавшей победу в Индийской премьер-лиге по крикету.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Аресты всех четверых были произведены рано утром 6 июня. Трое из них - представители компании по организации мероприятий и один - из команды по крикету Royal Challengers Bengaluru, чья победа в Индийской премьер-лиге на этой неделе вызвала ажиотаж среди болельщиков.

По данным агентства, 4 июня Бангалор праздновал победу над Punjab Kings, одержанную накануне в финале 18-го выпуска IPL, самой богатой в мире лиги крикета T20. Команда раздала бесплатные билеты на празднование на стадионе в городе, но сообщила, что количество мест будет ограничено. Тысячи людей собрались у стадиона, и болельщики без пропусков попытались прорваться через ворота, что привело к давке. В результате 11 болельщиков погибли, еще 47 человек получили ранения.

Позднее Royal Challengers назвала произошедшее "трагичным инцидентом" и пообещала выплатить по одному миллиону индийских рупий (примерно $11,7 тыс.) семьям 11 погибших болельщиков.