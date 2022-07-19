В Индии арестована американка, инсценировавшая свое похищение

Гражданка США Хлоя Рене МакЛафлин была арестована в Индии после того, как попыталась инсценировать собственное похищение.

Гражданка США Хлоя Рене МакЛафлин была арестована в Индии после того, как попыталась инсценировать собственное похищение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт NDTV.

Женщина прибыла в Дели 3 мая и сообщила своей семье, что на нее напал неизвестный, после чего контакт с ней был прерван. 9 июля она отправила электронное письмо американским чиновникам, в котором сообщила, что находится в "небезопасной среде", где ее подвергают эмоциональным и физическим пыткам. Через день она позвонила своей матери Сандре по видеосвязи в WhatsApp. Мать попыталась собрать дополнительную информацию, но в комнату вошел неизвестный, и звонок оборвался.

Посольство США выразило озабоченность по поводу инцидента, в связи с чем индийские правоохранители возбудили уголовное дело. В результате было выявлено, что женщина вступила в преступный сговор с гражданином Нигерии Окороафора Чибуике Окоро, у которого остановилась, он же дал ей телефон для звонка в WhatsApp. В ходе допроса он раскрыл полиции информацию о местонахождении американки.

После опроса женщины выяснилось, что она инсценировала похищение с целью эмоционального шантажа родителей. Также было установлено, что у нее просрочена виза, в связи с чем полиция завела еще одно дело.