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В Индии арестовали более 2 тыс. мужчин за браки с несовершеннолетними

В Индии арестовали более 2 тыс. мужчин за браки с несовершеннолетними Полиция Индии арестовала более двух тысяч мужчин в ходе рейда, организованного в рамках борьбы с незаконными детскими браками.
Другие страны
4 февраля 2023 г. 15:15
В Индии арестовали более 2 тыс. мужчин за браки с несовершеннолетними

Полиция Индии арестовала более двух тысяч мужчин в ходе рейда, организованного в рамках борьбы с незаконными детскими браками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщил в субботу телеканал NDTV.

Аресты за женитьбу на девочках в возрасте до 18 лет произведены в северо-восточном индийском штате Ассам.

"На данный момент мы арестовали 2169 человек на основании 4074 зарегистрированных полицией дел", - сказал начальник местной полиции Гьянендра Пратап Сингх.

Вместе с тем телеканал показал кадры, на которых несколько молодых женщин с маленькими детьми на руках протестовали против арестов их мужей.

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