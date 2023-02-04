В Индии арестовали более 2 тыс. мужчин за браки с несовершеннолетними

Полиция Индии арестовала более двух тысяч мужчин в ходе рейда, организованного в рамках борьбы с незаконными детскими браками.

Полиция Индии арестовала более двух тысяч мужчин в ходе рейда, организованного в рамках борьбы с незаконными детскими браками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщил в субботу телеканал NDTV.

Аресты за женитьбу на девочках в возрасте до 18 лет произведены в северо-восточном индийском штате Ассам.

"На данный момент мы арестовали 2169 человек на основании 4074 зарегистрированных полицией дел", - сказал начальник местной полиции Гьянендра Пратап Сингх.

Вместе с тем телеканал показал кадры, на которых несколько молодых женщин с маленькими детьми на руках протестовали против арестов их мужей.