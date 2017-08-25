В Индии 25 человек погибли в беспорядках после приговора лидеру местной секты

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 25 человек погибли в ходе столкновений, последовавших за оглашением вердикта суда местному "духовному лидеру", которого признали виновным в изнасиловании.

Как передает Report, об этом сoобщает The Hindustan Times.

Тысячи человек вышли на улицу в знак протеста против приговора местному гуру Гурмиту Раму Рахиму. Суд признал его виновным в изнасиловании двух последовательниц его учения, входивших в его религиозную секту Дера Сача Сауда.

Сторонники гуру вышли на улицы в штатах Пенджаб и Харияна, они забрасывали камнями здания госучреждений, нападали на журналистов и полицию, поджигали автобусы и поезда. Только в городе Чандигарх, где проходил суд, в протестах приняли участие более 200 тысяч человек.

50-летний Гурмит Рам Рахим является лидером секты, которая существует с 1948 года и проповедует борьбу с наркотической зависимостью.