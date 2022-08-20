В Индии 22 человека погибли в результате оползней и наводнений

По меньшей мере 22 человека, в том числе семья из восьми человек, погибли, еще пятеро пропали без вести в минувшие сутки из-за оползней и наводнений, вызванных ливнями в северном индийском штате Химачал-Прадеш.

По меньшей мере 22 человека, в том числе семья из восьми человек, погибли, еще пятеро пропали без вести в минувшие сутки из-за оползней и наводнений, вызванных ливнями в северном индийском штате Химачал-Прадеш.

Как передает Report телеканал NDTV , об этом сообщил директор департамента по борьбе со стихийными бедствиями штата Судеш Кумар Мохта.

"Максимальный ущерб был зарегистрирован в округах Манди, Кангра и Чамба", - приводит телеканал слова Мохты. По его данным, в штате зарегистрировано 36 инцидентов, связанных с непогодой.

Оползни парализовали движение на многих дорогах штата, в том числе на крупном шоссе из Манали в Чандигарх. Больше всего людей погибло в округе Манди - 13 человек.