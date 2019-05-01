В Индии 15 военных погибли при взрыве

По меньшей мере 15 бойцов военизированной полиции Индии погибли при взрыве в штате Махараштра, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации местных СМИ, грузовик, на котором ехали полицейские, подорвался на самодельном взрывном устройстве. Инцидент произошел в округе Гадчироли, в котором активно действуют группировки маоистов.

В этом же округе сегодня маоисты подожгли несколько автомобилей и единиц дорожной техники, принадлежащих компании, которая строит там шоссе.