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В Индии 15 военных погибли при взрыве

В Индии 15 военных погибли при взрыве
По меньшей мере 15 бойцов военизированной полиции Индии погибли при взрыве, организованном маоистами в штате Махараштра

По меньшей мере 15 бойцов военизированной полиции Индии погибли при взрыве в штате Махараштра, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации местных СМИ, грузовик, на котором ехали полицейские, подорвался на самодельном взрывном устройстве. Инцидент произошел в округе Гадчироли, в котором активно действуют группировки маоистов.

В этом же округе сегодня маоисты подожгли несколько автомобилей и единиц дорожной техники, принадлежащих компании, которая строит там шоссе.

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