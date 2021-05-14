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В Индии 15 пациентов с коронавирусом умерли из-за сбоя в системе подачи кислорода

В Индии 15 пациентов с коронавирусом умерли из-за сбоя в системе подачи кислорода Не менее 15 пациентов с коронавирусом умерли в четверг в больнице при Государственном медицинском колледже в Гоа (GMCH).
Другие страны
14 мая 2021 г. 11:57
В Индии 15 пациентов с коронавирусом умерли из-за сбоя в системе подачи кислорода

Не менее 15 пациентов с коронавирусом умерли в четверг в больнице при Государственном медицинском колледже в Гоа (GMCH).

Как сообщает Report, причиной стало падение давления в системе подачи кислорода больным.

К этому привела задержка с доставкой кислорода в клинику. Давление в системе было восстановлено в течение 20 минут, но спасти жизни 15 человек не удалось. Они умерли из-за нехватки кислорода.

11 мая в отделении интенсивной терапии GMCH из-за нехватки кислорода умерли 26 пациентов. Тогда, как и сейчас, власти Гоа утверждали, что штат не испытывает недостатка в медицинском кислороде, а причиной перебоя в его поставках стали логистические проблемы - кислородные баллоны не были вовремя доставлены в клинику.

После этого Высокий суд Гоа принес извинения родственникам умерших пациентов и потребовал гарантий от правительства штата, что такие трагедии не повторятся в будущем.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda oksigen təchizatındakı nasazlıqlar xəstələrin ölümünə səbəb olur

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