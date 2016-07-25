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    В Индии 14 человек погибли после столкновения автобуса с авторикшей

    На месте происшествия местные жители устроили акцию протеста, перекрыв дорогу и требуя компенсации жертвам

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек, в том числе три ребенка, погибли при столкновении автобуса с авторикшей в индийском штате Бихар.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные СМИ. 

    Еще шестеро человек госпитализированы. Инцидент произошел в понедельник на участке дороги Музаффарпур-Ситамархи.

    Сообщается, что на месте происшествия местные жители устроили акцию протеста, перекрыв дорогу и требуя компенсации жертвам. Власти штата уже заявили, что выделят близким погибших по 400 тысяч рупий.

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