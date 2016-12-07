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    При сходе с рельсов поезда в Индии погибли не менее двух человек - ОБНОВЛЕНО

    Ранее сообщалось о 12 пострадавших

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, не менее десятка пострадали в результате схода с рельсов двух вагонов пассажирского поезда в Индии.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Hindustan Times.

    ***01:31

    В результате схода двух вагонов пассажирского поезда Capital Express в индийском штате Ассам пострадали 12 человек.

    Как передает Report со ссылкой на NDTV, с путей сошли локомотив и соединенный с ним вагон.

    По данным телеканала, всех раненных уже доставили в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Причины инцидента пока не известны.

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