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В Индии 10 человек погибли в результате взрыва в карьере

В Индии 10 человек погибли в результате взрыва в карьере Еще несколько человек получили ранения
Другие страны
8 мая 2021 г. 13:45
В Индии 10 человек погибли в результате взрыва в карьере

По меньшей мере 10 человек погибли, несколько получили ранения в результате взрыва в карьере в штате Андхра-Прадеш в Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Times of India.

Согласно ее данным, взрыв произошел во время бурения рабочими отверстий в граните для закладывания внутрь взрывчатого вещества. Из-за большого количества вещества взрыв произошел мгновенно. Десять человек погибли на месте, раненые были доставлены в больницу.

На место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося выехали представители администрации района и полиция.

Как отмечает газета, возможно, работы в карьере велись без соответствующего разрешения.

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