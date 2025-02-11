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В инциденте с самолетом солиста Motley Crew в Аризоне пострадали четыре человека

В инциденте с самолетом солиста Motley Crew в Аризоне пострадали четыре человека В результате столкновения частного самолета Learjet 35A, принадлежащего солисту группы Motley Crew Винсу Уортону, с бизнес-джетом Gulfstream 200 в аэропорту Скоттсдейла (штат Аризона) погиб пилот первого воздушного судна, еще четыре человека пострадали.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 14:06
В инциденте с самолетом солиста Motley Crew в Аризоне пострадали четыре человека

В результате столкновения частного самолета Learjet 35A, принадлежащего солисту группы Motley Crew Винсу Уортону, с бизнес-джетом Gulfstream 200 в аэропорту Скоттсдейла (штат Аризона) погиб пилот первого воздушного судна, еще четыре человека пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает издание TMZ.

Столкновение произошло в 14:45 по местному времени. При приземлении в аэропорту Скоттсдейла у восьмиместного Learjet 35A отказали тормоза, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезавшись в стоявший Gulfstream 200. На борту Learjet 35A находились два пилота и два пассажира, на борту Gulfstream 200 - один член экипажа.

Вокалиста популярной в 80-е годы глэм-метал-группы Винса Уортона на борту его самолета не было. Но в самолете были его подруга Рейн Андреани, ее приятельница и несколько их собак. У Андреани оказались сломаны пять ребер, у ее подруги многочисленные ушибы. Второй пилот Learjet 35A также доставлен в больницу, о серьезности его травм пока ничего не сообщается. Находившийся на борту Gulfstream 200 человек от госпитализации отказался.

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