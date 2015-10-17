​В ИГИЛ подтвердили, что их боевик убил 5 человек в Саудовской Аравии

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии 5 человек погибли в результате вооруженного нападения на территории религиозного центра.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Нападение произошло у религиозного центра в восточной части страны, убитые были шиитами. По информации отдельных СМИ и местного жителя, нападавший был убит полицией в перестрелке у пропускного пункта.

Террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» сообщила, что именно ее боевик убил людей. Орудием убийства был автомат Калашникова.