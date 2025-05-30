В ИГ заявили о своих первых атаках в Сирии с момента падения режима Асада

В ИГ заявили о своих первых атаках в Сирии с момента падения режима Асада

В террористической группировке "Исламское государство" заявили о нападениях ранее на этой неделе на сирийские правительственные силы.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что это "первые подобные атаки с момента падения режима Башара Асада, ответственность за которые взяло на себя ИГ".

Сами террористы утверждают, что при взрыве заложенной ими бомбы в четверг погибли или получили ранения семь сирийских военнослужащих.

Кроме того, ранее на этой неделе при взрыве другой бомбы погиб ополченец из Сирийской национальной армии. В ИГ взяли на себя ответственность и за эту атаку.

Оба теракта произошли в провинции Эс-Сувайда на юге Сирии.