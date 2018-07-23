В Иерусалиме стокилограммовый камень выпал из Стены плача

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Крупный камень весом в 100 килограммов выпал из Стены плача в Иерусалиме и упал на площадке, предназначенной для общих молитв, при инциденте никто не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", камень раскололся возле одной из молившихся на месте женщин, однако не причинил ей вреда.

Мэр Иерусалима намерен потребовать от офиса премьер-министра, в ведении которого находится святыня, расширить периодические инспекции ответственных служб с тем, "чтобы предотвратить разрушение Стены и снизить риски подобных происшествий".

Сейчас доступ к площадке общих молитв закрыт. Сотрудники Управления древности работают на месте с целью оценить ущерб.