В Иерусалиме состоится церемония открытия нового посольства США

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Церемония открытия нового посольства США в Израиле состоится в понедельник в Иерусалиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение о переносе дипмиссии из Тель-Авива принял 6 декабря 2017 года глава Белого дома Дональд Трамп сразу после того, как в тот же день он заявил о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля.

В феврале 2018 года Госдепартамент проинформировал, что изначально 14 мая американский посол и небольшая группа его сотрудников начнут работать в недавно построенном новом здании генерального консульства США в районе Арнона на окраине Иерусалима. Полноценный перевод посольства связан со строительством нового постоянного здания дипмиссии в Иерусалиме, что планируется осуществить в несколько этапов на протяжении ближайших лет. К концу года, как ожидается, для американских дипломатов в Иерусалиме возведут отдельный корпус, параллельно идет поиск места для строительства полноценного американского посольства. Так что церемония открытия посольства США в Иерусалиме в понедельник пока носит, скорее, символический характер.