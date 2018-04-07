В Иерусалиме сегодня состоится схождение Благодатного огня

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Паломники из разных стран пришли в субботу в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы после нескольких часов молитвенного стояния увидеть чудо схождения Благодатного огня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, храм Гроба Господня, возведенный по преданию на месте погребения Иисуса Христа, вмещает более 10 тыс. человек.

До схождения Благодатного огня верующие стоят в храме от трех до пяти часов и еще несколько часов на богослужении уже после. Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса Христа.

Первые минуты горения огонь не обжигает - верующие символично умываются им.