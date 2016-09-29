В Иерусалиме проходит церемония прощания с Шимоном Пересом

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Иерусалиме проходит церемония прощания с бывшим президентом и премьером Израиля Шимоном Пересом. Как сообщает Report cо ссылкой на израильские СМИ, гроб с телом Шимона Переса доставлен в Иерусалим сегодня утром.

Открытый военный автомобиль, в котором находились шесть генерал-майоров ЦАХАЛа, в сопровождении семи мотоциклов полиции и оперативных машин спецназа (ЯСАМ) доставили гроб к Кнессету.

Президент Реувен Ривлин, прервавший визит в Киев в связи со смертью Переса, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, глава парламентской оппозиции Ицхак Герцог и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн возложили цветы и венки к его гробу.

Уже сегодня в Израиль начнут прибывать зарубежные гости, которые примут участие в похоронах Шимона Переса 30 сентября. В Управлении аэропортами отмечают, что ожидается прибытие не менее 60 самолетов с участниками церемонии похорон.

Церемония прощания продолжится завтра. Похороны Шимона Переса начнутся в 12:00, и предположительно завершатся в 13:30.

Для обеспечения безопасности и порядка в ходе мероприятий задействованы не менее 7 000 полицейских, а также военнослужащие ЦАХАЛа, пограничники (МАГАВ), сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и представители всех силовых структур страны.

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